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Havalimanında hırsızlık operasyonu... Çok sayıda gözaltı

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

07 Aralık 2018 Cuma 06:05
Havalimanında hırsızlık operasyonu... Çok sayıda gözaltı

Alınan bilgiye göre, Esenboğa Havalimanı'ndaki yolcu bagajlarında meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayına ilişkin Çubuk Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren Esenboğa Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ise havaalanında çalışan çok sayıda kişiyi takibe aldı.

Yapılan çalışma sonrası ekipler, yer hizmetleri şirketlerinde görev yapan 16 kişiyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, sorguları süren 15 kişi hakkında işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın derinleştirileceği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 06:30
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