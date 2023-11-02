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Aktüel Havalimanı'nda 5 milyonuncu yolcuya özel sürpriz!
Aktüel

Havalimanı'nda 5 milyonuncu yolcuya özel sürpriz!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 20:40:00 -
Havalimanı'nda 5 milyonuncu yolcuya özel sürpriz!

YDA Dalaman Havalimanı'na gelen 5 milyonuncu yolcu için tören düzenlendi.

YDA Dalaman Havalimanı'na gelen 5 milyonuncu yolcu için tören düzenlendi.

Dalaman Havalimanı'na 5 milyonuncu yolcu olarak gelen Julia Boelke'yi, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, YDA Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin, Liberty Fabay Otel Genel Müdürü Nihat Tümkaya ile yetkililer karşıladı.

Kaymakam Mesut Yakuta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de en büyük 5. dış hatlar kapasitesine sahip Dalaman Havalimanı'nda 5 milyonuncu yolcuyu karşıladıklarını söyledi.

Bundan sonraki yıllarda daha büyük hedeflere ulaşacaklarını vurgulayan Yakuta, "Güzel ilçemizde birçok yolcuyu burada misafir ederek Türk turizmine katkıda bulunmayı hedefliyoruz." dedi.

Havalimanı CEO'su Laçin ise havalimanı tarihindeki en özel anlardan birini yaşadıklarını belirterek, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladıkları bir dönemde 5 milyonuncu yolcuyu karşılamanın sadece bir kilometre taşı değil, aynı zamanda büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.
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Havalimanı olarak her gün daha da büyümek ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için çaba harcadıklarına işaret eden Laçin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dalaman Havalimanı'nda karşılanan 5 milyonuncu yolcu Julia Boelke de Dalaman'a ilk kez geldiklerini belirterek,"Aile olarak Türkiye'yi ve insanlarını çok seviyoruz. Türkiye'ye her yıl geliyoruz. Türkiye ve Muğla sahip olduğu doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleriyle bizleri adeta cezbediyor. 5 milyonuncu yolcu olduğum için çok şanslı hissediyorum. Bu güzel karşılama ve organizasyon için Dalaman Havalimanı yetkililerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Liberty Fabay Otel Genel Müdürü Nihat Tümkaya ise bölgedeki havalimanı ve otellerin iyi ilişkilerle aynı amaç uğruna birlikte çalışmasından doğan gücün önemli olduğunu dile getirdi.

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