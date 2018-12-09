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Havalimanı polisleri yakaladı! Midesinden 116 adet kokain kapsülü çıktı

Atatürk Havalimanı polis ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu kuryesinin midesinden bir kilo 400 gram ağırlığında 116 adet kokain kapsülü çıktı.

09 Aralık 2018 Pazar 15:07
Havalimanı polisleri yakaladı! Midesinden 116 adet kokain kapsülü çıktı

Atatürk Havalimanı'nda, Brezilya'dan gelen Hollanda uyruklu uyuşturucu kuryesi polis ekipleri tarafından yakalandı. Midesinden bir kilo 400 gram ağırlığında 116 adet kokain kapsülü çıkan kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kontrol için gönderildiği hastanede ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım günü Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelen Hollanda uyruklu N.I.E. (47) isimli şahsın hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı. Polis ekipleri şahsın vücudunda uyuşturucu madde olabileceğini değerlendirerek, kontrol için hastaneye sevk etti. Şahsın hastanede yapılan kontrollerinde midesinde bir kilo 400 gram ağırlığında 116 adet kokain kapsülü tespit edildi. Yapılan müdahaleyle uyuşturucu kapsülleri N.I.E'nin vücudundan çıkartıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:07
  1. Atatürk Havalimanı
  2. Brezilya
  3. uyuşturucu kuryesi
  4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  5. Sao Paulo
  6. kokain kapsülü

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