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Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak

Filosunu büyüten THY ailesine 500 yeni pilot katıldı. Pilotlar arasında Atatürk Havalimanı’nda 10 yıl polis olarak çalışan memur dikkati çekti. THY Havacılık Akademisi’nde 18 ay eğitim alan Musa Aslan, en büyük hayaline ulaştı.

19 Ekim 2018 Cuma 08:34
Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı için 31 Aralık’ta geçişe hazırlık yapacaklarını belirterek, “O geçişle beraber her şeyin dört dörtlük olmasını istiyoruz” dedi.

THY’de göreve yeni başlayan 500 pilot için düzenlenen “Ailemize Hoş Geldiniz” etkinliği, şirketin Yeşilköy’deki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Ekşi, THY’nin Türkiye’nin gururu olduğunu, bu markanın ileri gitmesi için mezun olan pilotların değer katması gerektiğini belirtti.

Ekşi, “Dünyadaki pilot ihtiyacı hepimizin malumu. Biz de THY olarak uçuş okullarında yoğun bir pilot yetiştirme programı yürütüyoruz. Buradan her yıl 400 civarında pilot arkadaşımızı yetiştirerek bünyemize katıyoruz. Onun dışında istihdam yoluyla kadromuzu güçlendiriyoruz. Bu yıl, 41 uçağımız filomuza katılacak” dedi.

Ekşi, bu yıl 500’üncü pilotu bünyelerine kattıklarını dile getirerek, “Benim buradan tüm genç arkadaşlarımıza mesajım şu: Pilotluk çok güzel bir meslek. Maddi anlamda da güzel bir meslek, manevi tatmin anlamında da güzel bir meslek. Özellikle ‘Ben havayollarına geçmek istiyorum’ diyen arkadaşlarımızı İngilizcelerini de geliştirerek, pilot olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bilal Ekşi, bünyelerinde 4 bin 800’ün üzerinde pilotun uçtuğunu, bu yıl yaklaşık 600 pilotun daha ekibe katılacağını ekledi.

18 aylık eğitim aldı

THY ailesine katılan törende bu yola baş koyan polis memuru dikkati çekti. Pilot Musa Aslan, 13 yıl polis memuru olarak görev yaptığını, son 10 yılda Atatürk Havalimanı’nda çalıştığını belirtti.

Aslan, pilotluğun çocukluğundan bu yana hayal ettiği bir meslek olduğuna değinerek, “Havalimanında görev yaptığım sürece uçuş ekiplerini gördüğümde bu isteğimin arttığını anladım. Sabırla yoluma devam ettim. 18 aylık pilotaj eğitimimi tamamladım. Hayal ettiğim şirketteyim. İki meslek de kurallara uymayı gerektiren şerefli meslek. Arkadaşlarım da benimle gurur duyuyor. Azmin sonu başarıya ulaştırıyor” dedi.  

Kaptan maaşı 32 bin tl ikinci pilot maaşı 25 bin TL

İstanbul Yeni Havalimanı’yla filosunu büyüteceği için kendi pilotunu yetiştirmeye öncelik veren THY, Havacılık Akademisi’ne giriş şartlarını esnetti. Buna göre artık ön lisans (2 yıllık yüksek öğretim fakültesi) mezunları da pilot olmak için THY Havacılık Akademisi’ne başvurabilecek. Daha önce sadece 4 yıllık sayısal mezunlarının başvuruları kabul ediliyordu. Daha fazla başvuru olması için sözel ve açık öğretim mezunlarına da hak tanınmıştı.  Başvurusu kabul edilen adaylar yetiştirme ücreti olarak 140 bin euroyu 10 yıl boyunca maaşlarından kesilerek ödüyor. Eğitim 18 ay sürüyor. THY’de kaptan pilot 32 bin TL, ikinci pilot 25 bin TL maaş alıyor. Pilotlar yılda 4 kez ikramiye ile ödüllendiriliyor.

Hostes de kokpitte

Törende, 7 yıldır kabin memuru olarak görev yaptıktan sonra eğitimlerini tamamlayarak, pilot olan Pınar Çetin de yer aldı. Havacılığı asla bırakmak istemediği için pilot olmaya karar verdiğini ifade eden Çetin, “Bu kararım arkadaşlarım için de sürpriz oldu. Hepimiz aynı çatı altındayız. Bu şirketin başarısı için çaba harcıyoruz. Umarım kokpit koltuğunda oturmayı da başarabiliriz” dedi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:34
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