Havalara zıplatacak açıklama! Emekli olanlara 93 bin lira ikramiye!

3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta hayata geçecek. Düzenleme emekli ikramiyelerine de yansıyacak. 2022 yılında emekli olan kamu görevlileri de bu kapsamda olacak.

2022 yılında emekli olan kamu görevlilerinin ek göstergesi 3600'e çıkarıldığında, doğan ikramiye farkı hak sahiplerine ödenecek. Bu hak yalnızca 2022 yılında emekli olanlara tanınacak.

Farklı kıdem ve çalışma sürelerine göre bu rakam belirlenecek. Bu kapsamda 71 bin liradan 93 bin liraya kadar ek ikramiye ödemesi yapılacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl emekli olan ancak vefat eden dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine yatırılan ikramiyelerde de fark olacak. Bu ikramiye farkı hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak.

TRT Haber-O.G.