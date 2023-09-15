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Yaşam Havalar soğudu göçler başladı
Yaşam

Havalar soğudu göçler başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-15 09:34:00 -
Havalar soğudu göçler başladı

Yayla mesaisini tamamlayan Doğu Anadolu'daki göçerler dönüş yolunda.

Yaz aylarında sürüleriyle Erzincan’daki yaylalarda konaklayan göçerler, sonbaharın gelmesi ve havaların geceleri soğumasıyla dönüşe geçti. İlkbaharda karların erimesiyle küçükbaş hayvanlarını beslemek ve süt ile süt ürünleri üretmek için Munzur Dağındaki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla dönüş yolculuğuna başladı.

Erzincan’da Mayıs aylarında yaylalara çıkan göçerler Eylül ayının ortalarına gelinmesi ile beraber mahsullerini alarak şehir merkezine inmeye başladılar. Erzincan'da yaz aylarında yüksek rakımlı yaylalara çıkan Şavak Aşireti mensupları 5 aylık bir sezonun ardından tekrar dönüş yoluna girdiler. 2200 rakımlı Munzur yaylalarında dönüş yoluna giren Seyithan Dalcan isimli üretici, geçmişten bu yana hayatlarını göçebe olarak devam ettirdiklerini söyledi.

Seyithan Dalcan, "5 ay sonunda geri dönüş yapıyoruz, şu anda evlerimizi yüklüyoruz. Mayıs ayında yaylaya çıkıyoruz Eylül ayının sonuna doğru yayladan dönüş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hayatımız böyle göçebelikle geçiyor. Bu iş dedelerimizden beri bu güne geliyor. Hayatımız hep göçebelikle, yaylalarda geceleri keçenin altında yatmakla geçiyor. Burada tulum peyniri üretiyoruz. Kuzularımızı yaylımda otlatıp 5 ay içerisinde et aldırıp kestirip satıyoruz tüccarlara. Tulum peynirimizin değerlendirilmesini istiyoruz.” dedi.

“Sürüleriyle kilometrelerce yol yürüyorlar”

Gece gündüz demeden binlerce küçükbaş ile dağları aşarak yolculuklarını sürdüren göçerler, hem dinlenmek hem de hayvanlarını dinlendirmek için sık sık mola veriyor.

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