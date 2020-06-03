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Aktüel

Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:02:42 -
Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Kozlu ilçesine bağlı merkez mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalandırma boşluğunda kuşun kanat çırpıntılarını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunu açarak güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri güvercini tekrar doğaya bırakırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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