HAVAİST’te sefer sayısı arttırıldı

İstanbul Havalimanı HAVAİST seferleri, THY’nin mevcut seferlerine Adana ve Trabzon uçuşlarını eklemesi sebebiyle 9 Aralık 2018 Pazar gününden itibaren arttırıldı.

Günlük sefer sayısı 50’den 60’a çıkartıldı. Buna bağlı olarak hareket saatlerinde bazı değişiklikler oldu. Karar, seferlerde belirlenen servis bekleme sürelerini azaltmak amacıyla alındı.

Planlanan hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 20 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 20 lokasyon; Metro, Metrobüs, Otobüs, Minibüs, Otogarlar ve Deniz Ulaşımı ile entegrasyon dikkate alınarak belirlendi.

Buna göre; Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı (İST-19) (Gidiş-Dönüş), Yenikapı-Bakırköy -Yeni Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş), Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş) ve TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı (İST-2) (Gidiş Dönüş), 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı Hattı (Gidiş Dönüş) hatlarının sefer saatleri yeniden düzenlendi.

Uygulama kapsamında, ihtiyaç halinde ek seferler de düzenlenecek. Yılbaşına kadar yüzde 50 indirimli hizmet veren HAVAİST İstanbul Havalimanı taşımacılığında, ödemeler sadece İstanbulkart üzerinden yapılabiliyor.

HAVAİST YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPILAN MERKEZLER

• Taksim: Metro, Otobüs Hatları Entegresi.

• Beşiktaş Peronlar: Deniz Ulaşımı Entegresi, Otobüs Hatları Entegresi.

• Zincirlikuyu Metrobüs: Metrobüs Entegre, Minibüs Entegresi.

• 4. Levent: Metro, Otobüs, Minibüs.

• Göktürk: Otobüs Hattı Entegresi

• Yenikapı Peronlar: İDO, Marmaray, Metro ve Otobüs Hatları Entegresi.

• Bakırköy İDO: İDO, Otobüs Hatları Entegresi.

• Yenibosna-Kuleli: Metrobüs, Metro, Minibüs, Otobüs Hatları Entegresi.

• Başakşehir-Metrokent: Metro Entegresi, Otobüs Hatları Entegresi.

• Kozyatağı Metro: Metro Entegresi, Minibüs Entegresi, Otobüs Hatları Entegresi.

• Ümraniye-Tepeüstü: Metro Entegresi, Otobüs Hatları Entegresi.

• Kavacık: Otobüs Hatları Entegresi.

• Hasdal: Otobüs Hatları Entegresi.

• TÜYAP: Metrobüs, Minibüs ve Otobüs Hatları Entegresi.

• Beylikdüzü- Cumhuriyet: Metrobüs, Minibüs ve Otobüs Hatları Entegresi.

• Bahçeşehir-Merkez: Otobüs Hatları Entegresi.

• 15 Temmuz Demokrasi Otogarı: Şehirlerarası Otobüs Entegresi, Metro Entegresi, Otobüs Hatları, Minibüs Entegresi.

• Otogar Yolu: Otobüs Hatları Entegresi, Minibüs Hatları Entegresi.

• Alibeyköy Cep Otogarı: Şehirlerarası Otobüs Entegresi, Otobüs Entegresi.

İLÇE LOKASYON BİLGİLERİ

1. Arnavutköy: İstanbul Havalimanı

2. Bahçelievler: Yenibosna-Kuleli

3. Bakırköy: İDO

4. Başakşehir: Metrokent

Bahçeşehir: Merkez

5. Beşiktaş: İETT Peronlar

4 Levent: Metro

6. Bayrampaşa: Otogar

Otogar Yolu: Otogar Yolu İETT durağı

7. Beykoz: Kavacık köprüsü

8. Beylikdüzü: Cumhuriyet-Metrobüs

9. Beyoğlu: Taksim Abdülhak Hamit Caddesi

10. Büyükçekmece: TÜYAP

11. Eyüp: Göktürk

Alibeyköy: Cep Otogarı

12. Fatih: Yenikapı-İDO

13. Kadıköy: Kozyatağı Metro

14. Kağıthane: Hasdal

15. Ümraniye: Tepeüstü

16. Şişli: Zincirlikuyu Metrobüs