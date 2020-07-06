  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 14:49:00 -
Havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya yönelik incelemeler devam ediyor.

Bu kapsamda fabrikadan alınan numuneler Ankara'ya getirilerek Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarında incelendi. 

Numuneler üzerinde yapılan kimyasal analizlerde patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Yine numunelerde yangını başlatıcı veya hızlandırıcı petrol türevi de belirlenemedi. 

İlk belirlemelere göre, olayın kaza sonucu meydana geldiği, saldırı ve sabotaja yönelik bulgu tespit edilmediği öğrenildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında cuma günü meydana gelen patlamalarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada ihmal olup olmadığının araştırılması için İçişleri Bakanlığınca idari soruşturma başlatılmış, 1 mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi, 1 jandarma müfettişi görevlendirilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı