Havadan ceza yemek artık çok kolay oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde dron desteğiyle yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 67 sürücüye 64 bin 803 lira ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’de Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehir İçi Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından havadan dron ile denetim gerçekleştirildi. İlk denetim Beyşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Beyşehir-Konya karayolunun 13. kilometresindeki uygulama noktasında gerçekleştirildi. Farklı saatlerde dron destekli denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen sürücülere ceza uygulandı. 27 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak, 8 sürücüye seyir halinde telefonla konuşmaktan ve 6 sürücüye ise diğer maddelerden işlem yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 41 sürücüye toplamda 40 bin 592 liralık ceza uygulandı.

Öte yandan, aynı gün ilçe merkezinde eş zamanlı olarak Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehir İçi Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan dron destekli denetimlerde de kurallara uymadığı belirlenen sürücülere ceza uygulandı. Bu çerçevede ilçe merkezindeki yeni kavşak ve orman kavşağında söz konusu belirtilen saatler arasında yapılan hava destekli denetim ve kontrollerde kırmızı ışık kuralına uymadığı belirlenen 24 sürücüye, seyir halinde telefon ile konuştuğu tespit edilen 1 sürücüye, emniyet kemeri takmadığı belirlenen 1 sürücüye olmak üzere toplamda 26 sürücüye kural ihlalinden toplam 24 bin 211 liralık para cezası uygulandı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalarda toplamda 67 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden 64 bin 803 lira para cezası kesildi.