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Gündem Havada panik dolu anlar! Bursa'da uçak tarlaya mecburi iniş yaptı
Gündem

Havada panik dolu anlar! Bursa'da uçak tarlaya mecburi iniş yaptı

Yeniakit Publisher
2024-01-05 19:11:00 - 2024-01-05 19:13:53

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı.

Kazada pilot hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Çiçeközü köyü Sırt mevkiinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Uçağın pilotu kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Yaralı pilot 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattılar.

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