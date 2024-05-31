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Gündem Havada panik anları! Uçak Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı
Gündem

Havada panik anları! Uçak Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

Yeniakit Publisher
2024-05-31 23:47:00 -
Havada panik anları! Uçak Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

Luxembourg-Dammam seferini yapan kargo uçağı, iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Özel bir kargo şirketine ait LX-VBC kuyruk tescilli Luxembourg-Dammam seferini yapan Boeing B748 tipi uçağın iniş takımlarında sorun meydana geldi. Bunun üzerine uçağın pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Aprando ARFF (Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekipleri hazır bekletilirken, havalimanı bir süre uçuşlara durduruldu. Kargo uçağının saat 22.45'de sorunsuz gerçekleştirdiği inişte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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