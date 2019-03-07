Havada elektrik, bizde yorgunluk

Önümüz bahar.. Baharla birlikte havadaki elektrik yükü artacak. Havadaki pozitif iyonlar arttıkça vücuda zindelik gelir. Negatif yüklü iyonların artmasıyla ise yorgunluk, halsizlik ve gerginlikler..

Elektrik yükünün yoğunluğu, asabî gerginlikleri ve stresi tırmandırıyor. Bu yüzden damarlardaki büzülme artıyor. Büzülme mide damarlarında olursa ülser patlıyor.

● Kronik yorgunluk

Ayrıca bu iklim değişikliği vücudumuzdaki su dengesinde de değişikliğe sebep oluyor. Onun için bahar mevsiminde sebze ve meyvelerin yanısıra bol sulu gıdaları da soframızdan eksik etmememiz gerekiyor

Gözlerinizin önünde beneklerin uçtuğunu, devamlı baş ağrısı ile enseden sıkıldığınızı hissedebilirsiniz. Eklem ağrıları, ruhî sıkıntılar ve işe konsantre olamama durumları ortaya çıkar.

● Mutsuzluk yorgunluğu

Bahar yorgunluğu ve kronik yorgunluk dışında bir de “mutsuzluk yorgunluğu” var.

Kendini sürekli halsiz, isteksiz, yorgun hissedenler bu gruba giriyor. Mutsuzluk yorgunluğu, insanın psikolojisiyle çok yakından ilgili. Yaşama sevincinizi kaybetmemeniz, mutsuzlukların, hayal kırıklıklarının gelip geçici olduğuna bilmeniz tevekkül ve sabırlı olmanız gerekir. Dua en iyi ilâç..