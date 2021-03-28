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Dünya Havada dehşet anları! Bir yolcu, uçağın kapısını açmaya çalıştı
Dünya

Havada dehşet anları! Bir yolcu, uçağın kapısını açmaya çalıştı

Hindistan’da Delhi - Varanasi seferini yapan uçağın acil çıkış kapısı uçuş sırasında bir yolcu tarafından açılmak istendi. Söz konusu yolcu, mürettebat ve diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 19:38:00 - 2021-03-28 19:41:26

Hindistan’da Delhi-Varanasi seferini yapan SpiceJet’e ait uçakta korku dolu anlar yaşandı. Uçağın havada olduğu sırada bir yolcu uçağın acil iniş kapısını açmak istedi. Söz konusu yolcunun hareketi ile uçakta alarma geçilirken, mürettebat ve diğer yolcular söz konusu şahsı etkisiz hale getirdi.

Uçak güvenli şekilde iniş yaptı

Olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, mürettebatın şahsı diğer yolcuların yardımıyla etkisiz hale getirdiği ve uçağın Varanasi Havaalanına güvenli şekilde acil iniş yaptığı aktarıldı. Olay meydana geldiği sırada ise uçakta 89 yolcunun bulunduğu ifade edildi.

Şahıs polise teslim edildi

SpiceJet tarafından yapılan açıklamada ise şahsın Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF) ve SpiceJet’in güvenlik personeli tarafından uçağın Varanasi Havaalanına güvenli bir şekilde iniş yapmasının ardından polise teslim edildiği bildirildi.

Yetkililer, şahsın psikolojik rahatsızlığı olabileceğini öne sürdü.

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