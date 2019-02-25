0553 313 94 23

Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının en çok zarar verdiği kurum olan Hava Kuvvetleri’nde pilot ihtiyacının devam etmesi üzerine ek tedbirler alındı. Bu kapsamdaF-16 pilotlarının zorunlu hizmet süresi 3 yıl daha uzatılarak 21 yıla çıkarıldı. Emeklilik planı yaparken 3 yıl daha fedakarlık istenen pilotların özlük haklarında da iyileştirme yapılması bekleniyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 07:20
Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı

Hükümet, F-16 pilotlarından bir kez daha fedakarlık istedi. TSK Personel Kanunu’nun pilotların zorunlu hizmet sürelerini düzenleyen 113. Maddesinde değişikliğe gidildi. Değişiklikle, eğitimini bitiren pilotların yükümlülük süresi 3 yıldan 6 yıla çıkarıldı. 15 yıllık zorunlu hizmet ile birlikte pilotlar için 18 yıl olan yükümlülük süresi böylelikle 21 yıla yükseltildi.

Zorunlu eve dönüş’e uzatma

Düzenleme, 15 Temmuz darbe girişimi ardından OHAL’de çıkarılan 694 sayılı KHK ile getirilen ‘zorunlu eve dönüş’ kapsamında Hava Kuvvetleri’ne dönen pilotların zorunlu hizmet sürelerini 3 yıl arttırmış oldu. Söz konusu KHK ile FETÖ kumpaslarıyla 18 yılını doldurmadan emekli olan savaş pilotlarının Hava Kuvvetleri’ne dönmesi sağlanmıştı. Pilotlar, zorunlu eve dönüş düzenlemesiyle, sivil hava yolu firmalarındaki kaptan pilotluk görevlerinden ayrılarak 3 yıl mecburi görev yapmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na döndürülmüştü.

İş sözleşmeleri askıya alındı

Çoğu tecrübeli pilotların özlük haklarında da kısmen iyileştirmeye gidilmiş, uçuş tazminatı ve hizmet yılı kriterlerine düzenleme ile sivilde geçirdikleri sürecin rütbe bekleme süresinden sayılması getirilmişse de sivildeki haklarından çok daha düşük ücretlerle dönmüşlerdi. Dönen pilotların çalıştıkları sivil hava yolu firmalarıyla yaptıkları iş sözleşmeleri TSK da görev yaptıkları sürece askıya alınmıştı.

Pilotlar emekliliği bekliyordu

Görev süreleri sona erenlerin, görev öncesi çalıştıkları firmalar tarafından yeniden istihdam edilmeleri de düzenlemeye eklenmişti. Çok sayıda pilot da önümüzdeki süreçte emekli olarak sivil hayata dönmeyi bekliyordu. Yeni düzenleme, kısa süre sonra emekli olacaklarını düşünerek planlamalarını yapan pilotlara büyük sürpriz oldu. Pilot ihtiyacı kapsamında bir kez daha fedakarlık istenerek 3 yıl daha zorunlu hizmet getirilen pilotların bu fedakarlıkları kapsamında özlük haklarında da iyileştirme yapılması bekleniyor.

Pilot ihtiyacı bitmedi

Pilotların zorunlu hizmet süresini arttıran düzenleme, FETÖ terör örgütünün en çok zarar verdiği Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki pilot ihtiyacının devam etmesi üzerine alındı. Zorunlu eve dönüş kapsamında Hava Kuvvetleri’ne döndürülen pilotların çoğu eğitimci pilot olarak yeni pilotların yetiştirilmesinde görev üstlense de bir pilotun savaş uçağında uçmaya başlamasına kadar gereken eğitim süresinin uzun oluşu dolayısıyla açık kapanamadı. Hava’da halen 250’ye yakın F-16 uçağı bulunurken normal koşullarda uçak mevcudunun en az 3 katı pilot olması gerekiyor. (Yeni Şafak)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 07:20
  1. 15 Temmuz
  2. pilot
  3. Hava Kuvvetleri Komutanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Film" ödülüne "Green Book" adlı yapım layık görüldü.
    1. 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En..
    2. Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl..
    3. 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En..
    4. Hitler'den hala maaş aldıkları ortaya..
    5. Yemen'de kanlı saldırı 12 ölü
    6. 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En..
    7. Mısır'daki idamlara tepki
    8. 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En..
    9. İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi
    10. Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi..
    11. '1 milyon 393 bin 500 FETÖ materyali..
    12. Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin..
    13. Görüşme öncesi ortak bildiri..
    14. Sebze fiyatları düştü onlar yükseldi!..
    15. Milli Piyade Tüfeği MPT-76 için yeni..
    16. Meteorolojiden bir uyarı daha... Kar..
    17. İki grup arasında taşlı sopalı kavga!..
    18. Korku dolu anlar! Anne ve bebeği..
    19. Metrelerce savruldu! Öğretmenden..
    20. Yakalandı! İtirafı şaşkına çevirdi
    21. 91. Oscar Ödülleri
    22. Jandarma ve Sahil Güvenlik..
    23. İstanbul’da kar yağışı yerini yağmura..
    24. Kolombiya-Venezuela sınırında tansiyon..
    25. 16 yaşındaki genç bıçaklanarak..
    26. Türk Kızılayından Yemen'deki kanserli..
    27. Adana'da bıçaklı kavga
    28. İşte TFF 1.Lig'de haftanın toplu..
    29. Bayburt’ta yangın
    30. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet..
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama!
    Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama!
    CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı
    CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı
    Bakan Yardımcısından kritik FETÖ açıklaması! "100'ün üzerinde terörist ülkemize getirildi"
    Bakan Yardımcısından kritik FETÖ açıklaması! "100'ün üzerinde terörist ülkemize getirildi"
    Siber güvenlik devi Kaspersky'dan flaş Türkiye açıklaması!
    Siber güvenlik devi Kaspersky'dan flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Hayrettin Karaman: Sigara içmek alkol gibi haramdır
    Hayrettin Karaman: Sigara içmek alkol gibi haramdır
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum