Hava yükünün yüzde 65’ini İstanbul omuzladı

İlk 8 ayda Türkiye’nin tüm havalimanlarından 2 milyon 166 bin ton yük nakledildi. Bu yükün yüzde 65’ini (1 milyon 408 bin 249 ton) İstanbul havalimanları sırtladı. Ocak ayından bu yana Atatürk Havalimanı’ndan 863 bin 219 ton, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 242 bin 374 ton yük taşındı. Mega yatırımlardan İstanbul Havalimanı’ndan ise 8 ayda 302 bin 656 ton yük nakledildi.