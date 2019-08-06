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Hava yoluyla 7 ayda 117 milyon yolcu taşındı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, yılın yedi ayında 116 milyon 858 bin 460 oldu- İstanbul Havalimanı'nda bu dönemde, 22 milyon 143 bin 50 yolcuya hizmet verildi

06 Ağustos 2019 Salı 10:34
Hava yoluyla 7 ayda 117 milyon yolcu taşındı

ANKARA (AA) - Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocak-temmuz döneminde 116 milyon 858 bin 460'ı buldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, temmuz ayı ve yılın 7 ayına ilişkin hava yolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 79 bin 311, dış hatlarda 83 bin 547 olarak gerçekleşti. Aynı ayda üst geçiş trafiği 44 bin 660 oldu. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 207 bin 518'e ulaştı.

Temmuz ayında Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 9 milyon 122 bin 161, dış hat yolcu trafiği 12 milyon 897 bin 411 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 22 milyon 45 bin 978 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği temmuz ayı itibarıyla iç hatlarda 76 bin 452 tona, dış hatlarda 203 bin 180 tona, toplamda ise 279 bin 632 tona ulaştı.

- Uçak trafiği arttı

Ocak-temmuz döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 482 bin 707, dış hatlarda 393 bin 162 oldu. Aynı dönemde üst geçiş trafiği 272 bin 557 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 1 milyon 148 bin 426 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 58 milyon 587 bin 476, dış hat yolcu trafiği 58 milyon 100 bin 266 oldu. Direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 116 milyon 858 bin 460 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 453 bin 343 tona, dış hatlarda 1 milyon 358 bin 649 tona, toplamda da 1 milyon 811 bin 992 tona ulaştı.

- İstanbul Havalimanı'nda trafik

İstanbul Havalimanı'nda temmuzda 39 bin 804 uçağa ve 6 milyon 200 bin 218 yolcuya hizmet verildi.

Ocak-temmuz döneminde ise bu havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 37 bin 591, dış hatlarda 105 bin 880, toplamda da 143 bin 471 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 5 milyon 679 bin 299, dış hatlarda 16 milyon 463 bin 751 olmak üzere, toplamda 22 milyon 143 bin 50'ye ulaştı.

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm ağırlıklı havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 12 milyon 4 bin 190, dış hatlarda ise 19 milyon 238 bin 453 oldu. Turizme yönelik havalimanlarında uçak trafiği ise iç hatlarda 91 bin 670, dış hatlarda ise 116 bin 90 olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:34
  1. DHMİ
  2. hava yolu yolcu sayısı
  3. uçak ve yolcu istatistikleri

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