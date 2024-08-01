Hava trafik krizinde yeni gelişme! 'İnisiyatif almadan çalışma'

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTK-Sen) yazılı bir açıklama yaparak, 'İnisiyatif almadan çalışma' nın (İAÇ) sona erdiğini duyurdu. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gelinen noktada, gerek sesimizin en üst karar mercii olan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından duyulması, gerekse özlük haklarımıza ilişkin taleplerimizin karşılanacağı yönünde en üst düzeyde alınan karar gözönünde bulundurularak, TBMM’nin de çalışmalarına ara vermiş olması nedeniyle inisiyatif almadan çalışma faaliyetimizin bugün itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KONUNUN ÇÖZÜLMESİ TALİMATI VERMİŞTİR"

HTK-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere hava trafik kontrolörlerimizin özlük hakları ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yaklaşık 2 ay önce başlattığımız inisiyatif almadan çalışma faaliyetimiz kamuoyunda büyük bir farkındalık oluşturmuş, en nihayetinde bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından konunun çözümlenmesi talimatı verilmiştir.Akabinde gerçekleştirdiğimiz üst düzey görüşmeler ve yetkililerle kurduğumuz temaslar neticesinde havacılık tazminatına ilişkin bir kanun çalışmasının ekim ayında TBMM gündemine alınarak yasalaştırılacağının garantisi, ilgili bakanlıklar ve makamlarca verilmiştir. Bu olumlu bir gelişme olmakla birlikte, sorunun asli çözümü olan kurumsal yapılanma hususunda somut bir adım atılması büyük ehemmiyet taşımaktadır" denildi.

"BUGÜN İTİBARİYLE SONLANDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Açıklamanın devamında, "Gelinen noktada, gerek sesimizin en üst karar mercii olan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından duyulması, gerekse özlük haklarımıza ilişkin taleplerimizin karşılanacağı yönünde en üst düzeyde alınan karar gözönünde bulundurularak, TBMM’nin de çalışmalarına ara vermiş olması nedeniyle inisiyatif almadan çalışma faaliyetimizin bugün itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir. Başta konunun çözümü için gerekli talimatı veren Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bugüne dek faaliyetimizi başarıyla sürdürüp, sesimizin duyulması adına büyük emek veren kıymetli hava trafik kontrolörlerimize ve tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz.Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.