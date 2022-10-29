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Gündem Hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü! Sarıkamış adeta dondu
Gündem

Hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü! Sarıkamış adeta dondu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava sebebiyle şelaleler dondu, bitkiler kırağı ve camlar buzla kaplandı. İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece olarak kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 14:14:00 -

İlçede gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesi sebebiyle araçların ve bazı evlerin camları buz tuttu.

Soğuk hava sabah saatlerinde de etkisi göstermeye ederken, vatandaşlar araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

Bitkilerin kırağıyla kaplandığı ilçede derelerdeki küçük şelalelerde de buz sarkıtları oluştu.

SARIKAMIŞ'TAN GÖRÜNTÜLER!..

 
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