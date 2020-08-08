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Ekonomi

Hava savunma sistemi Korkut'un eğitim simülatörü göreve başladı

HAVELSAN'ın geliştirdiği Korkut Eğitim Simülatörü, Konya Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Hava Savunma Eğitim Merkezi'ne kuruldu - Korkut Eğitim Simülatörü sayesinde gerçek sistem, mermi ve hava araçlarının yüksek maliyetler gerektiren kullanımına gerek kalmadan gerçeğe yakın tehdit ortamında, unsur sayısı ve saha kısıtları olmadan kullanıcı eğitimleri verilebilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:55:22 -
Hava savunma sistemi Korkut'un eğitim simülatörü göreve başladı

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin katmanlı hava savunmasında görev alan Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin eğitim simülatörü göreve başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, HAVELSAN, Konya Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Hava Savunma Eğitim Merkezi'nde (HSEM) kullanılmak üzere Korkut Eğitim Simülatörü'nü (Korkut-ES) geliştirerek kullanıma sundu.

Korkut Seri Üretim Sözleşmesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması ve Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 19 Mayıs 2016'da imzalandı. Korkut sistemleri geçen yıl envantere girmeye başladı.

ASELSAN’ın ana yüklenici olduğu projede, HAVELSAN da alt yüklenici olarak Korkut-ES'i geliştirdi.

Korkut-ES, 6 farklı hava savunma ve komuta kontrol sisteminin bağımsız ya da tümleşik konfigürasyonda eğitimlerinin verilmesini sağlayacak.

HAVELSAN mühendisleri tarafından geliştirilerek Konya Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Hava Savunma Eğitim Merkezi'nde kurulan Korkut-ES, HSEM'in ilk bileşeni olma özelliğini de taşıyor.

Korkut-ES sayesinde gerçek sistem, mermi ve hava araçlarının yüksek maliyetler gerektiren kullanımına gerek kalmadan gerçeğe yakın tehdit ortamında, unsur sayısı ve saha kısıtları olmadan kullanıcı eğitimleri verilebilecek.

Korkut-ES, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde geliştirilen yerli ve milli sistemlerin kullanıcı eğitimlerinin verilmesini sağlayacak önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

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