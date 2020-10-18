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Gündem Hava nasıl olacak? | Son dakika meteoroloji
Gündem

Hava nasıl olacak? | Son dakika meteoroloji

Bugün hava nasıl olacak? | Ekim ayıyla birlikte sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Pek çok kişi yeni günde havaların nasıl olacağını, yağmur yağıp yağmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? | Meteoroloji son dakika açıklama | Meteoroloji hangi illere uyarı yapıldı? | Hangi illerde sağanak yağış var | İstanbul hava durumu | Ankara hava durumu | İzmir hava durumu.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 23:46:00 -
Hava nasıl olacak? | Son dakika meteoroloji

Yeni günle birlikte pek çok kişi yaşadığı şehirde havanın nasıl olacağını araştırıyor. Pek çok kişi internette “Bugün yağmur yağacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.  Peki, son dakika meteoroloji uyarısı var mı?

Hava nasıl olacak? | Son dakika meteoroloji

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için uyarıda bulundu. MGM; Ankara, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak için yağış uyarısında bulundu.

İstanbul

Ankara

İzmir

Trabzon

Bursa

Kars

Diyarbakır

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