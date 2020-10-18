Hava nasıl olacak? | Son dakika meteoroloji
Bugün hava nasıl olacak? | Ekim ayıyla birlikte sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Pek çok kişi yeni günde havaların nasıl olacağını, yağmur yağıp yağmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? | Meteoroloji son dakika açıklama | Meteoroloji hangi illere uyarı yapıldı? | Hangi illerde sağanak yağış var | İstanbul hava durumu | Ankara hava durumu | İzmir hava durumu.
Yeni günle birlikte pek çok kişi yaşadığı şehirde havanın nasıl olacağını araştırıyor. Pek çok kişi internette “Bugün yağmur yağacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, son dakika meteoroloji uyarısı var mı?
Hava nasıl olacak? | Son dakika meteoroloji
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için uyarıda bulundu. MGM; Ankara, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak için yağış uyarısında bulundu.
İstanbul
Ankara
İzmir
Trabzon
Bursa
Kars
Diyarbakır