Yeni günle birlikte pek çok kişi yaşadığı şehirde havanın nasıl olacağını araştırıyor. Pek çok kişi internette “Bugün yağmur yağacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, son dakika meteoroloji uyarısı var mı?

Hava nasıl olacak? | Son dakika meteoroloji

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için uyarıda bulundu. MGM; Ankara, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak için yağış uyarısında bulundu.

İstanbul

Ankara

İzmir

Trabzon

Bursa

Kars

Diyarbakır