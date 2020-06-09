Hava Kuvvetlerine yönelik FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 160 oldu

İzmir merkezli gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 191 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmesinin ardından başlatılan operasyonlarda, gözaltı sayısı 160’a yükseldi. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, FETÖ ile mücadelenin örgütün sonu gelene kadar devam edeceğini belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2004-2016 yılları arasında İzmir’deki sınavlarda FETÖ mensuplarınca mu¨lakat aday numarasının s¸ifrelenip bu s¸ifre u¨zerinden tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensuplarına aday numarasının verilerek mu¨lakatlarda bas¸arılı sayılması suretiyle usulsu¨zlu¨k yapıldığı belirlenmiş, 191 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir merkezli 26 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 181’i muvazzaf 191 şüpheliden 160’ı yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, operasyonla ilgili bilgi almak için Organize Suc¸larla Mu¨cadele Şube Müdürlüğüne geldi. Operasyona ilişkin detaylı bilgi alan Aşkın, emniyet çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ ile mücadelenin sürdüğünü söyledi.

"Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

Bugün güzel, kapsamlı bir çalışma yapıldığını aktaran Aşkın, "191 şüpheliye yönelik bir çalışmaydı. Bunların bir kısmı 26 değişik ilde, bir kısmı da İzmir’de yakalandı. Bununla ilgili bilgi almak üzere arkadaşlarımızın yanına geldik. İyi bir çalışma oldu. Tabii ki bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Başsavcılığımızla birlikte devam edecek. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"FETÖ ile mücadelemiz, örgütün sonu gelene kadar devam edecek"

Son zamanların en kapsamlı çalışmalarından birinin yapıldığını vurgulayan İzmir İl Emniyet Müdürü Aşkın, "Bu konuda tabii ki duyarlılığımızı bütün Türkiye Cumhuriyeti kamuoyu biliyor. Mücadelemiz nasıl PKK ile mücadelede dağdaki son terörist bitene kadar devam edecekse alçak Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadelemiz de aynı şekilde örgütün sonu gelene kadar devam edecek. Bununla ilgili de özellikle halen görevde olanlara yönelik çalışmaların çok kritik olduğunu bilerek bu bilinçle devam ediyoruz" diye konuştu.

Aşkın, Narkotik Şube Müdürlüğünün de sokak satıcılarına yönelik başarılı çalışmalarının olduğunu, kaçakçılık birimlerinin de kaçak içki, tarihi eser, hijyenik maddelerin kaçak üretilmesi noktasında çalışmalarının olduğunu da basın mensuplarına yaptığı açıklamada dile getirdi.