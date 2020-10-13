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Gündem Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik'e operasyon! Onlarca kişi gözaltına alındı
Gündem

Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik'e operasyon! Onlarca kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına başlatılan İzmir merkezli operasyonda 89 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 09:37:00 -
Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik'e operasyon! Onlarca kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 9'uncu aşaması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda; bir kısmında örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü sabit hat irtibatlı, bir kısmında ise örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunan 98’i Hava Kuvvetleri ve 12’si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup toplam 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli olarak 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

89 gözaltı var

Operasyonda, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Sularla Mücadele Şube ekipleri yer aldı.

7’si albay, 2’si yarbay, 9’u binbaşı, 17’si yüzbaşı, 37’si üsteğmen, 4’ü teğmen, 33’ü astsubay ve 1’i uzman çavuş rütbesinde 105’i muvazzaf olmak üzere toplam 110 askerden 89 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Yorumlar

ali

para kaynaklari, yuksek kira geliri olan toplu luks konut sahipleri vs,, isadami, dr.-dis dr.-katalog evlilikler, amerika da ozel egitilmis cokuluslu sirketlerde calusanlar vs de ciddiyetle masak, mit, emniyetce arastirialil
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