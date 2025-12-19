  • İSTANBUL
Son Haberler

Hava kirliliği böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Edirne merkezde hava kirliliği, öğle saatlerinde çıplak gözle fark edilecek kadar belirginleşti.

Görüntülerde, gökyüzünü kaplayan gri renkli kirlilik tabakasının görüş mesafesini düşürdüğü görülürken, vatandaşlar keskin duman kokusunun gün boyu etkili olduğunu ifade etti. Hava kirliliğinin, soğuk havanın da etkisiyle sobalarda yakılan kömürlerin yanı sıra plastik ve benzeri atıkların yakılmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Sanayi bölgesinde yoğunlaşan kirliliğin, rüzgârın etkisini kaybetmesiyle birlikte kent merkezine doğru yayıldığı belirtildi. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için risk oluşturan hava kirliliğine karşı, uzmanlar atık yakılmaması ve uygun yakıt kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

