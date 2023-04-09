Hava kargo taşımacılığı şubat ayında iyileşme işaretleri gösterdi, pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıktı

• Kargo ton-kilometre (*CTK'ler) cinsinden ölçülen küresel talep, Şubat 2022'ye kıyasla %7,5 düştü (uluslararası operasyonlar için -%8,3). Bu rakam önceki iki ayda görülen yıllık düşüş oranının yarısına ulaştı. (sırasıyla -%14,9 ve -%15,3). Şubat ayında hava kargo talebi, pandemi öncesi seviyelerin (Şubat 2019) % 2,9 üzerinde gerçekleşti; sekiz ay içinde ise ilk kez pandemi öncesi seviyelerini aştı.

• 2023 Şubat ayı kargo kapasitesi (ACTK cinsinden ölçülen mevcut kargo ton-kilometre) 2022 Şubat ayıyla kıyasla % 8,6 artış kaydetti. Yolcu trafiğindeki artışın toparlanmaya devam etmesi, yolcu uçakları ile taşınan kargo kapasitesinin artışına sebep olmuş olup, bu da ACTK’lerdeki güçlü artışına destek vermektedir. Uluslararası yolcu uçaklarında taşınan kargo kapasitesi, Şubat ayında yıldan yıla %57,0 artarak 2019 (pandemi öncesi) kapasitesinin %75,1'ine ulaştı.

• Çalışma ortamındaki çeşitli faktörler de artışta etkili oldu:

o Kargo talebinin öncü göstergesi olan imalat PMI'nın küresel yeni ihracat siparişleri bileşeni Şubat ayında artmaya devam etti. Çin'in PMI seviyesi, dünyanın en büyük ihracat ekonomisinden mamul mallara olan talebin arttığını gösteren kritik 50 işaretini aştı.

o Ocak ayında küresel mal ticareti %1,5 azaldı; bu, önceki aya göre -%3,3'ten daha yavaş bir düşüş oranıydı.

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o G7 ülkeleri Tüketici Fiyat Endeksi Ocak ayındaki %6,7'den Şubat ayında %6,4'e geriledi. Üretici fiyat enflasyonu Aralık'ta 2,2 puan azalarak %9,6'ya geriledi

IATA Genel Müdürü Willie Walsh, kargo taşımacılığındaki pozitif gelişmeler hakkındaki değerlendirmesinde şunları söyledi: “Gelişmeleri iyimser bir bakış açısıyla yorumladığımızda, hava kargo piyasasında geçmiş yıllardaki dramatik iniş çıkışların ardından daha normal talep modellerine dönüşe yol açan bir iyileşme eğiliminin başladığını görebiliriz. Şubat ayında hava kargonun düşüşün yavaşlaması iyi gidişata işaret ediyor. Hava kargoda yıllık düşüş oranı % 7.5 oldu. Bu rakam ocak ayında yaşanan düşüş oranının yarısına tekabül ediyor. Bu gelişmeler genel olarak sektörü pandemi öncesi seviyelere kıyasla pozitif bölgeye (+%2,9) taşımak için yeterli oldu.”

Hava Kargo Piyasası- Şubat 2023

Dünya pay* Şub.23 (% yıllık bazda) CTK ACTK CLF (%-puan)** CLF (seviye***) Toplam Piyasa %100.0 %-7.5 %8.6 %-7.9 %45.6 Afrika %2.0 %-3.4 %4.7 %-3.9 %46.8 Asya Pasifik %32.4 %-6.0 %19.9 %-12.8 %46.4 Avrupa %21.8 %-15.3 %-1.5 %-9.4 %57.4 Latin Amerika %2.7 %-2.7 %27.6 %-11.2 %36.1 Orta Doğu %13.0 %-8.1 %9.3 %-8.4 %44.5 Kuzey Amerika %28.1 %-3.2 %2.8 %-2.5 %40.0

*Endüstri CTK'larının 2022'deki %'si **Yükleme faktörünün yıllık bazda değişimi ***Yük faktörü seviyesi

Şubat Ayı Bölgesel Hava Kargo Performansı:

Asya-Pasifik havayolları, hava kargo hacimlerinin 2023 yılının Şubat ayında 2022'nin aynı ayına göre %6,0 azaldığını açıkladı. Bu gelişme ocak ayına kıyasla önemli bir performans artışı oldu (%-19,0). Bölgedeki havayolları, kısıtlamaların kaldırıldığı ve ekonomik faaliyetlerin yeniden başladığı Çin'in yeniden açılmasından yararlandı. Bölgedeki kullanılabilir kapasite, işin yolcu tarafındaki kapasitenin de devreye girmesiyle Şubat 2022'ye kıyasla %19,9 arttı.

Kuzey Amerika taşıyıcıları, 2022'nin aynı ayına kıyasla Şubat 2023'te kargo hacimlerinde %3,2'lik bir düşüş bildirdi. Bu, Ocak ayına kıyasla (%-8,7) performansta sağlam bir güçlenmeye işaret etti. Bölge, şubat ayında uluslararası talepte önemli bir artış gördü ve bu da uluslararası kargo trafiğindeki pazar payını pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkardı (Şubat 2023'te %21,7'ye kıyasla Şubat 2019'da %18,2). Kapasite, Şubat 2022'ye kıyasla %2,8 arttı.

Avrupalı taşıyıcılar, 2023 yılının Şubat ayında kargo hacimlerinde 2022'nin aynı ayına göre %15,3'lük düşüşle tüm bölgelerin en zayıf performansını gösterdi. Şubat 2023’te yaşanan bu zayıf performans, Ocak ayına kıyasla daha güçlü bir performansa işaret etti ( Ocak ayın performansı %-20,4). Bölgedeki havayolları, Ukrayna'daki savaştan etkilenmeye devam ediyor. Kapasite Şubat 2023'te, Şubat 2022'ye kıyasla %1,5 azaldı.

Orta Doğulu hava taşımacıları, Şubat 2023'te kargo hacimlerinde yıllık %8,1'lik bir düşüş yaşadı. Bu, bir önceki aya göre hafif bir iyileşme oldu (%-11,8). Kapasite, Şubat 2022'ye kıyasla %9,3 arttı.

Latin Amerikalı taşıyıcılar, Şubat 2023'te kargo hacimlerinde Şubat 2022'ye kıyasla %2,7'lik bir düşüş bildirdi. Bu, %4,6'lık bir artış görülen Ocak ayına kıyasla performansta bir düşüş olarak yansıdı. Şubat ayında kapasite, 2022'nin aynı ayına göre %27,6 arttı.

Afrika havayolları, kargo hacimlerinin Şubat 2023'te Şubat 2022'ye kıyasla %3,4 azaldığını bildirdi. Bu rakam bir önceki aya göre performansta bir iyileşme olarak yorumlandı (%-9,5). Özellikle, Afrika'dan Asya'ya rotalarında, Şubat ayında yıllık %39,5 artışla kargo talebinde önemli bir artış yaşadı. Kapasite, Şubat 2022 seviyelerinin %4,7 üzerinde gerçekleşti.