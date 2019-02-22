0553 313 94 23

Hava, kara ve deniz... İstanbul'da dev operasyon!

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, İstanbul'da'Kurt Kapanı 2019-3' uygulamasıgerçekleştiriliyor.

22 Şubat 2019 Cuma 17:05
Hava, kara ve deniz... İstanbul'da dev operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için şehrin birçok noktasında "Kurt Kapanı 2019-3" uygulaması yapılıyor.

Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Deniz Limanı, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin personelinin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor.

Helikopterler de destek veriyor

Denetimlere katılan polis köpekleri eşliğinde aranan araçların sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol ediyor.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama 16.00'da sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:05
  1. İstanbul
  2. Mustafa Çalışkan
  3. Kurt Kapanı 2019-3

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrılı çocuklar okuma yazmaya başlamadan önce kod yazmayı öğrenecek
    1. Ağrılı çocuklar okuma yazmaya..
    2. Trafikte kadın sürücü dehşeti! Önce..
    3. İzmir’de belediye otobüsü otomobille..
    4. Kayseri’deki kongrede canlı yayında..
    5. Ağrı’da Erol Parlak Güzel Sanatlar..
    6. Reyhanlı saldırısının yakalanan..
    7. Bilecik’te umre yolcuları kutsal..
    8. Taner Öcal: “Bu hafta bir galibiyet..
    9. Sağlık Bakanlığından Bilecik’e 7 adet..
    10. Başkan Bakıcı’ya ziyaretler
    11. Osmanlı’da Kültür ve Sanat Konferansı
    12. Diyarbakır’da trafik kazası: 6’sı..
    13. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "31..
    14. Karlar eridi, Atatürk’ün silüeti..
    15. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam 15..
    16. Başkan Bakıcı miniklerin doğum günü..
    17. Gaziantep’te akıl almaz kaza: 1 yaralı
    18. Kızıldaş’dan Yamaç ve Narmikan..
    19. Gökçe, seçmenlerle buluşmaya devam..
    20. Kayıp ganyan bayii işletmecisi iş..
    21. 3 muvazzaf asker hakkında yakalama..
    22. Dalaman’da trafik kazası; 1 ölü
    23. Cumhur İttifakı’nın Dikili adayının..
    24. Alanyaspor’da Kasımpaşa maçı..
    25. Sokaktaki yavru köpeklere öğrenciler..
    26. Bilecik yerli otomobil fabrikasını..
    27. Ali İhsan Sofuoğlu’nun kardeş acısı
    28. Başkan Kocadon, Yatağan Bencik’i..
    29. Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu 10 katlı..
    30. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?