Hava durumu nasıl? Meteoroloji bu hafta hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji son dakika hava durumu verileri açıklandı. Havaların geçen haftalara nazaran biraz daha güneşli geçmesi vatandaşlar tarafından kar yağışı bitti mi, yeniden kar yağar mı? Yağmur ne zaman yağar, hava güneşli mi olacak? soruları sorulmaya devam ediyor. Türkiye'de hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Karadeniz, Marmara ve Doğu Akdeniz'de sağanak etkili olacak. Meteoroloji'den doğu kesimlerine yönelik ise çığ uyarısı geldi.

Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz’de aralıklarla sağanak kendini gösterecek. Gece ve gündüz saatlerinde sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren yükselecek. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Hafif yerel olmak üzere aralıklarla yağışları göreceğiz. Bunun dışında ise ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu bir havanın etkisi altında olacak. Salı ve çarşamba günleri ise ülkemiz genelinde yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak” dedi. Tekin, hafta ortasından itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.

İstanbul, Ankara, İzmir hava nasıl olacak?

İstanbul'da Anadolu Yakası haftaya yağışla başlayacak. Hava sıcaklığı ise 12-13 dereceye kadar yükselecek. Ankara'da 3 gün boyunca yağış yok, parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İzmir'de hava sıcaklıkları, bugün 13, yarın 15, çarşamba günü de 17 dereceye kadar çıkacak. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığa karşı tedbirli olunması da istendi.

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