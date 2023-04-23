Hava durumu konusunda her tahmini tutan Meteoroloji’den o iki şehre sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar..

Meteoroloji’nin bayramın son gününde Eskişehir, denizli tahmini yayınlarken yeni hafta için sağanak yağış ve sıcaklıkla ilgili uyarısı yaptı.

Bayramın son gününe 10 derecelik bir sıcaklıkla başlayan Denizli genelinde sabah saatlerinde çok bulutlu hava etkili olurken öğleden sonra ise gökgültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklık ise en yüksek 20 dereceye kadar çıkacak.

YENİ HAFTADA YAĞIŞ GELİYOR

Meteorolojinin 5 günlük hava tahmin raporlarına göre Denizli genelinde bayramın son gününde gökgültülü sağanak yağış etkili olurken yeni haftada ise Çarşamba günüyle birlikte gökgültülü sağanak yağış etkili olacak. Yeni haftanın ilk gününde (YARIN) yapılan tahminlere göre, sabah saatlerinde termometreler 9 derece olarak ölçülürken gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 23 derece seviyelerine kadar tırmanacak.

Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir, Kütahya ve Bursa için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Yayınlanan tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde kuvvetli yağışlı bir havanın hâkim olacağı, gece saatlerinde ise yağışın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği kentte, sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği düşünülüyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 21 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi’de olması beklenirken, en düşük hava sıcaklığının ise 11 derece ile Han ilçesinde olacağı öngörülüyor. Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışla alakalı uyarıda bulunan Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşım aksamaları, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini üstüne basa basa anlattılar.

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Meteorolojiden il il 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Meteorolojinin son değerlendirmesine göre, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sarı kod uyarısı nedir? Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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