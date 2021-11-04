Hava bugün nasıl olacak 4 Kasım Perşembe

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Marmara bölgesi hava durumu

Parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Yaz geri geldi! Sıcak havaları değerlendirin! Hava bugün nasıl olacak 4 Kasım 2021 Perşembe?

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Ege bölgesi hava durumu

Parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Yaz geri geldi! Sıcak havaları değerlendirin! Hava bugün nasıl olacak 4 Kasım 2021 Perşembe?

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

Akdeniz bölgesi hava durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu bölgesi hava durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Yaz geri geldi! Sıcak havaları değerlendirin! Hava bugün nasıl olacak 4 Kasım 2021 Perşembe?

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz bölgesi hava durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Yaz geri geldi! Sıcak havaları değerlendirin! Hava bugün nasıl olacak 4 Kasım 2021 Perşembe?

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karedeniz bölgesi hava durumu

Parçalı yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı yer çok bulutlu

TOKAT °C, 21°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı yer çok bulutlu

Doğu Anadolu bölgesi hava durumu

Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

Güney Doğu Anadolu bölgesi hava durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu