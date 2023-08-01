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Yaşam Hava atmak için yaptıklarına bakın! Sosyete mahallesinde israfın böylesi
Yaşam

Hava atmak için yaptıklarına bakın! Sosyete mahallesinde israfın böylesi

Yeniakit Publisher
2023-08-01 13:28:00 -
Hava atmak için yaptıklarına bakın! Sosyete mahallesinde israfın böylesi

Sosyete mahallesinin israflarıyla ünlü çifti Süreyya Yalçın ve Ozan Baran görgüsüzlüğün dibine vurdu.

Buldukları iki kuruş parayı israf edip gündemde kalmak için ellerinden gelen görgüsüzlüğü yapan sosyetelerin önde gelen bayrak taşıyanlarından Süreyya Yalçın ve Ozan Baran, bu kez ağızları açık bıraktı.

İnsanlara örnek olabilecek hiçbir kabiliyetleri olmadan sadece parayla konuşulabilen çift, günlük 15 bin lirayı çöpe atmalarıyla gündeme geldi.

Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre, tıpkı statlardaki kombine sistemi gibi ikiliye bir mekanda en güzel masa ayrıldı. O masaya, başka hiçbir müşteri oturtulmuyor.

Süreyya Yalçın için masayı her gün boş tutmanın maliyeti epey yüksek. Çünkü masanın günlük getirisi yaklaşık 15 bin lira. İşletmeciye üç aylık maliyeti ise 1 milyon 350 bin lira.

Ayrıca Serdar Ortaç'ın “Süreyya” isimli şarkısı Yalçın mekana girdiği an çalınıyor.
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