Hava almak istedi, feci şekilde vefat etti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Bursa'da 32 yaşındaki Muhammet Taştan isimli vatandaş, hava almak isterken 8'inci kat penceresinden düşüp vefat etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer İlçesi Barış Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'ndeki 12 katlı bir binada meydana geldi.

8’inci kattaki evinde hava almak için pencere kenarına gelen Muhammet Taştan, bir anda dengesini kaybedip düştü.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammet Taştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Muhammet Taştan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

