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Hava almak için balkona çıktı mahsur kaldı!

Karaman'da 5 katlı binanın son katında hava almak için iki çocuğuyla birlikte çıktıkları balkonda mahsur kalan Afganistan uyruklu Atefeh Mohammadi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:41
Hava almak için balkona çıktı mahsur kaldı!

Olay, bugün 12.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. 2 yıldır Karaman'da oturan Atefeh Mohammadi, iki çocuğuyla birlikte balkona hava almaya çıktı.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE MAHSUR KALDI

Kapının arızalanması üzerine içeri tekrar giremeyen Mohammadi ve çocukları, balkonda mahsur kaldı. Durumu fark eden komşuları polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri merdivenle balkona çıkıp, kapıyı açmasıyla Mohammadi ve çocukları yeniden içeri girebildi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 15:41
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