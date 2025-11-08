  • İSTANBUL
Hava alarmı geldi! Meteoroloji'den bölge bölge kritik uyarı
Gündem

Hava alarmı geldi! Meteoroloji’den bölge bölge kritik uyarı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hava alarmı geldi! Meteoroloji’den bölge bölge kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Sabah ve gece saatlerinde bazı alanlarda sis ve pusun görüleceği belirtilirken, vatandaşlara plan yaparken dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, ayrıca Erzurum, Muş ve Bitlis’in doğu ilçeleriyle Kars, Ağrı ve Van’ın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Sürücülerin görüş mesafesindeki azalma nedeniyle dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

HAVA SICAKLIĞI

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA’DA YAĞIŞ VE SİS BEKLENTİSİ

Marmara Bölgesi’nde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

