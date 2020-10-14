  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hattat Hasan Çelebi'nin eseri Trabzon'da grafitiyle yorumlanıyor
Aktüel

Hattat Hasan Çelebi'nin eseri Trabzon'da grafitiyle yorumlanıyor

Geleneksel hat sanatının yaşayan en büyük temsilcisi 83 yaşındaki Çelebi ile grafiti sanatının Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Muhammed Emin Türkmen'i bir araya getiren çalışmanın, 130 metrekarelik duvar üzerine üç günde yapılması hedefleniyor - Grafiti sanatçısı Türkmen: - "Bu çalışma, şu anda bildiğim kadarıyla dünyada bir ilk olacak. Arapça yapılmış grafitiler var ama bir hat ustasının eserini tekrardan grafitiyle icazet alınarak yorumlanması olmadı"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:44:26 -
Hattat Hasan Çelebi'nin eseri Trabzon'da grafitiyle yorumlanıyor

TRABZON (AA) - Hat sanatının yaşayan en büyük ustası Hasan Çelebi'nin eserinin, grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen (MET) tarafından Trabzon'daki bir duvarda yeniden yorumlanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Geleneksel hat sanatının yaşayan en büyük temsilcisi 83 yaşındaki Çelebi ile grafiti sanatının Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden biri olan Türkmen'i bir araya getiren proje, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin himayesinde gerçekleştiriliyor.

Belediyenin davetiyle kente gelen Türkmen, dünyada "Hattatların Reisi" kabul edilen Çelebi'nin, Neml suresi 40'ıncı ayetinin "Bu Rabbimin lütuf ve ihsanıdır" anlamındaki kısmını yazdığı hattını, İskender Paşa Camisi'nin karşısında bulunan 130 metrekarelik duvara grafiti olarak resmetmek üzere çalışmasına başladı.

Hazırlık aşamasının ardından 4 kişilik ekiple çalışan Türkmen, projeyi 3 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 yıldır grafiti sanatıyla uğraştığını belirterek, ilk kez böyle bir çalışma gerçekleştireceğini söyledi.

"Hat sanatının üslubundan çok uzaklaşmadan sadece o esere biraz grafiti kokusu vererek hem gençlerin beğenebileceği tarzda hem de daha modern biz çizgide bu sanatı icra edeceğiz." ifadesini kullanan Türkmen, şunları kaydetti:

"Yağmur sorun olmazsa tahmini olarak 3 günlük bir süremizi alacak. Alan çok büyük olduğu için plastik boyalarla çalışacağız. Sprey boya kullanmayacağız. Çünkü böyle büyük bir alanda sprey boyanın etkisi biraz lekeli duruyor. Osmanlı döneminde mabetlerde, kapalı alanlarda, kitaplarda, tablolarda bu eser yapılıyordu ama meydanlarda bu kadar büyükçe uygulanmadı. Bu çalışma şu anda bildiğim kadarıyla dünyada bir ilk olacak. Arapça yapılmış grafitiler var ama bir hat ustasının eserini tekrardan grafitiyle icazet alınarak yorumlanması olmadı. Bu bir ilk olacak inşallah. Umarım biz de hakkını vererek bu işi yapabiliriz."

Türkmen, çalışmaya katkılarından dolayı Trabzon Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.

Hattat Hasan Çelebi'nin torunu üniversite öğrencisi Hasan Çelebi de bu tür eserlerin meydanlarda, duvarlarda olmasına alışkın olmadıklarını dile getirerek, "Bu çalışma ilk olacak. Heyecan ve onur verici bir proje. Her türlü aşamada ben de onlara yardımcı olacağım." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan, Ermenistan'ın beklemediği gelişmeyi duyurdu
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın beklemediği gelişmeyi duyurdu

Azerbaycan, sivilleri hedef almak için ateşlemeye hazır hale getirilen Ermenistan'a ait balistik füzelerin imha edildiğini açıkladı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri harekatının durmasının ancak Türkiye'nin tutum değiştirmesiyle..
'Işıklar yanıyor' ama biz size büyük geliriz!
Gündem

'Işıklar yanıyor' ama biz size büyük geliriz!

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Darbe iması yapıl..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay