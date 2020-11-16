Hatları karıştıran 'zavallı' Cemil Kılıç, Osmanlı'ya iftira attı

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan Ayda bebeğin kurtarılma anı sonrası tekbir getirilmesinden rahatsız olan ve vatandaşları Kemalistler ile tehdit eden Cemil Kılıç'ın son paylaşımları büyük tepki çekti.

Din kültürü öğretmenliği görevine devam ederek Türk milleti evlatlarının imanını ifsat etmeye çalışan sapkın din hocası Cemil Kılıç, bu kez Osmanlı Devleti'ne putçuluk iftirasında bulundu.

Sözde din adamı Cemil Kılıç, laikçi sistemin getirdiği putçuluk anlayışını görmezden gelerek, "Abdülhamit'in torunu, bizler kula kulluk etmeyen Osmanlı torunuyuz demiş. Tam bir zavallı. Senin dedelerin kendilerine Allah'ın yeryüzündeki gölgesi dedirtir, halka da kullarım derdi. Padişahın huzurunda rukü etmeden konuşmak idam sebebi idi. Nasıl bu kadar cahil olabiliyorsun?" diyerek adeta hatları karıştırdı.

Kılıç, bir sonraki paylaşımında ise Osmanlı padişahlarına hakaretler ederek "Sadece bir hizmetkar olması gereken devlet görevlileri, din görevlileri ve halkın bir kesimi tarafından putlaştırıp neredeyse bir tapınma unsuru haline getirildiğini gözlemliyoruz. Bu konudaki en büyük günah devletçiliği milliyetçilik sananlara aittir. Yazık" sözleriyle iftiralarda bulundu.