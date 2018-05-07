Hatip Dicle: Seçim iptal olabilir

Her fırsatta terör örgütü propagandası yapan DTK Eş Genel Başkanı Hatip Dicle, seçilmiş meşru hükümete küstahça diktatör benzetmesi yaparak; 24 Haziran seçimlerinin iptal olabileceği iddiasında bulundu.

MUHALEFETİN İTTİFAKINI OLUMLU BULDU

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında kurulan dörtlü ittifaka HDP’nin dahil edilmemesi yönündeki görüşleri sorulan Dicle, şöyle yanıt verdi: “İyi Parti’ye 15 milletvekili verilmesi HDP tarafından olumlu karşılandı. Hepimiz bunun demokrasi açısından doğru bir adım olduğunu düşündük"