Hatice Kolçak: Bu yol rekor getirecek diyerek tavsiye etti! Bugüne kadar altın, dolar alanlar dikkat! Dikkat çekildi

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, piyasalarda yaşanan belirsizlikleri değerlendirerek gümüşün yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Altın ve dolar gibi popüler yatırım araçlarının yanı sıra, gümüşün de portföylerde yer bulması gerektiğini dile getirdi.

GÜMÜŞ, YÜKSEK KAZANÇ POTANSİYELİNE SAHİP

Kolçak, gümüşün değerlenme potansiyeline dikkat çekti. Altın ve dolara göre daha avantajlı olduğunu belirterek, "Gümüş, şu an yatırımcılar için yüksek kazanç fırsatları sunuyor" dedi. Mevcut piyasa koşullarında güvenli bir liman olarak öne çıktığını aktardı.

ENDÜSTRİYEL TALEP GÜMÜŞE OLAN İLGİYİ ARTIRIYOR

Gümüşün sadece bir yatırım aracı olmadığını vurgulayan Kolçak, endüstriyel talebin de bu metalin değerini artırdığını söyledi. "Gümüş, sanayide yaygın kullanımı sayesinde sürekli bir talep görüyor. Bu durum, uzun vadede ciddi kazanç potansiyeli yaratıyor" ifadelerini kullandı.

ALTIN YÜKSELDİ, GÜMÜŞ ARKADAN GELEBİLİR

Kolçak, altının son dönemde hızla yükseldiğini ancak gümüşün bu artışın gerisinde kaldığını belirtti. Bu durumun, gümüş için büyük bir değerlenme potansiyeli yarattığını dile getirdi. "Altın yükseldi, şimdi sıra gümüşte" diyerek yatırımcılara bu fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

KONUT SATIŞLARINDA REKOR KIRILDI

Kolçak, konut satışları hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. TCMB konut fiyat endeksindeki toparlanmayı işaret ederek, "Konut satışları yeni bir rekor kırıyor. Alım gücü olmayanlar dışında konuta büyük bir talep var" dedi. Konut almayı tavsiye etmeyenlerin yanıldığını, geleceğin bu durumu göstereceğini savundu.