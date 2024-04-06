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Ekonomi Hatice Kolçak altın borcu olanları üzecek haberi verdi: Gram altını bunu bekliyor, o olduğu an uçacak
Ekonomi

Hatice Kolçak altın borcu olanları üzecek haberi verdi: Gram altını bunu bekliyor, o olduğu an uçacak

Yeniakit Publisher
2024-04-06 18:29:00 -
Hatice Kolçak altın borcu olanları üzecek haberi verdi: Gram altını bunu bekliyor, o olduğu an uçacak

Birçok tahmini gerçekleşen Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, gram altının uçuşa geçmesi için gerekli şartı açıkladı.

Seçimlerden önce yatırımını altın ve dolar yönünde kullanan vatandaşlar kara kara düşünürken altın yatırımcısına güzel haber Ekonomist Hatice Kolçak'tan geldi. Hatice Kolçak altının uçuşa geçmesi için gerekli şartı açıkladı.

31Mart Yerel Seçimlerinin ardından dolar yatırımcıları dalgalı bir seyir izleyen döviz kuru ile karşılaştı. Yatırımlarını altın yönünde kullanan vatandaşların ise endişeli bekleyişi sürürken ünlü ekonomist Hatice Kolçak beklenen açıklamayı yaptı.

Ekonomist Hatice Kolçak, altın borcu olanları üzecek, yatırımı olanları sevindirecek haberi "Kurdan bir tık destek gelirse gram altın uçacak" sözleri ile ifade etti.

Altına olan talep azalmıyor

Haftanın verilerine göre altın piyasasını değerlendiren Hatice Kolçak, altın fiyatlarının asıl belirleyicisinin yurt dışı verileri olduğuna dikkat çekerek ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin beklentinin üstünde güçlü bir şekilde gerçekleştiğini, ücretlerde geçen aya göre yüksek bir artış oluştuğunu söyledi. İşsizlik oranının ise 3,8 oranla biraz zayıf geldiğini söyledi. Hatice Kolçak rakamların bu yönlü olmasına karşın enflasyonist etkiye rağmen piyasanın altına olan talebinin azalmadığını vurguladı.

Hatice Kolçak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirme mesajında altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam ettiğini söyledi. Gram altının, 2 bin 322 Dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Kolçak, kurda biraz daha destek gelmesi durumunda gram altının uçuşa geçeceğini söyleyer “Kurdan bir tık destek gelse gram uçacak” dedi.
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