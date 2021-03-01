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Spor Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza'dan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması
Spor

Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza'dan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza, transferiyle ilgili konuştu. Boupendza "Krasnodar ile görüştük ama anlaşamadık. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük takımların beni istemesi benim için onurdur" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 18:30:00 -
Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza'dan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

Hatayspor'lu Aaron Boupendza açıklamalarda bulundu.

Sakatlığıyla ilgili konuşan Boupendza , "Şimdilik süreç iyi işliyor. En kısa sürede umarım tekrar arkadaşlarıma yardım etmek için sahalara öderim." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Krosnodar takımına transferinin neden gerçekleşmediği sorusuna ise Aaron  Boupendza, "Krasnodar ile iyi bir süreçteydik. Ama olmadı. Demek ki olmaması gerekiyordu. Buradaki amacım öncelikle sezonu burada bitirmek. Çalışmalarımı bunun için devam ettiriyorum. Burada süreç tamamlandığında Krasnodar veya başka bir takım olabilir" dedi.

İsminin Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anıldığının hatırlatılması üzerine Gabonlu oyuncu, "Öyle büyük kulüplerin isimlerin geçmesi, büyük kulüplerin beni istemesi önemli bir şey. Ama bu süreç içerisinde önemli olan takımımdaki başarımın devam etmesi. Burada sözleşmem devam ediyor: Burada sözleşmem devam ederken işim dışında bşka bir şeyle uğraşmak istemiyorum. Burada sezonu bitirmek için elimden geleni yapacağım. Ondan sonra sürece bakacağım" ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki hedefleri için ise Boupendza, "Süper Lig, ligler arasında önemli. Gelecekte Türkiye'de devam eder miyim, etmez miyim bilinmez. Avrupa'nın büyük ligleri de var. Hatayspor gelecekte ne olacak, ona da bakarız. Futbolda her şey çabuk değişebiliyor. Önemli olan buradaki görevimizin tamamlanması" diye konuştu.

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