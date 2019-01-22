Hatayspor'dan stat açıklaması



HATAY (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 24 Ocak Perşembe günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Hatayspor'da, bu maçın planlandığı gibi Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacağı duyuruldu. Hatayspor Kulübünden, saha zeminiyle ilgili son dönemdeki eleştiriler üzerine yapılan açıklamada, "Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i evimizde ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Türk futbolunun yıldızları Hatay'a geliyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun rövanş karşılaşması Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak." ifadeleri kullanıldı.



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