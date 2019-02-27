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Hatayspor'dan inanılmaz geri dönüş! Yarı finalist belli oldu

Rövanş maçında Galatasaray'ı ağırlayan Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı fakat gol avantajıyla sarı-kırmızılı takım tur atlayan taraf oldu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:16
Hatayspor'dan inanılmaz geri dönüş! Yarı finalist belli oldu

Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray, 2-0'lık galibiyetin rövanşında Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenildi ancak deplasman golü avantajıyla tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maçı 2-0 kazanan Galatasaray, Hatayspor deplasmanında 4-2 mağlup olmasına karşın deplasman golü kuralıyla adını yarı finale yazdırdı.

2 penaltı kullanıldı

Galatasaray'ın gollerini 21. dakikada Muğdat Çelik ve 53. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Hatayspor'un golleri 59 (P) ve 71. (P) dakikada Gökhan Karadeniz, 79. dakikada Mirkan Aydın, 88. dakikada İsmail Çipe (kendi kalesine) geldi.

Böylelikle Trabzonspor'u eleyen Ümraniyespor'un ardından yarı finale yükselen ikinci takım Galatasaray oldu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:16
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Hatay
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Hatayspor
  6. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı
  7. Galatasaray
  8. Trabzonspor

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