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Hatayspor'da yeni transferler imzayı attı

- Bordo-beyazlı kulüp, Portekizli Helder Barbosa ve Fransız Idır Ouali'yi renklerine bağladı

05 Ağustos 2019 Pazartesi 20:43
Hatayspor'da yeni transferler imzayı attı


HATAY (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Helder Barbosa ile 2+1 ve Belçika 1. Lig ekiplerinden KV Kortrijk'in oyuncusu Cezayir asıllı Fransız futbolcu Idır Ouali ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada transfer ettikleri iki futbolcudan çok şey beklediklerini söyledi.

Savaş, takım kadrosunu futbolcu takviyeleriyle daha güçlü hale getirdiklerini ve ligde bu yıl daha iddialı olduklarını belirtti.

Bu sezon Süper Lig'e direkt olarak çıkmak istediklerini ifade eden Savaş, "Bu sene daha iddialıyız. Hatayspor'umuza play-off'lar yaramıyor. Bu sezon play-off'lara kalmadan direkt olarak Süper Lig'e çıkacak bir takım oluşturduk. Bu iki kardeşimiz de takımımıza çok çok önemli katkılar yapacak ve Hatayspor'u bir üst lige çıkaracak. Bundan sonra iş teknik ekipte ve taraftarımızda olacaktır." dedi.

Transfer olan futbolculardan Barbosa da yaptığı konuşmada Hatayspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu aktardı.

Hatayspor'a gelmeyi çok istediğini anlatan Barbosa, "Geçen sezon Hatayspor'u çok yakından takip ettim. Final maçında kaçırılan bu şansı bu sene yakalayacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Ouali ise Hatayspor'un çok iyi bir takım olduğunu ve bunu geçen sezon herkese gösterdiğini kaydetti.

Takıma katkı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağının altını çizen Ouali, Hatayspor'un bu sene şampiyon olacağına inandığını söyledi.

İmza törenine Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Bozkurt, Rahmi Vardı, Ender Yardımcı ve idari menajer Murat Bereket katıldı.


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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 20:43
  1. Futbol
  2. Hatayspor
  3. imza törenei
  4. TFF 1. Lig
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