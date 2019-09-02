Hatayspor'da transfer - Bordo-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir forması giyen Alican Özfesli'yi kadrosuna kattı



HATAY (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Medipol Başakşehir forması giyen Alican Özfesli ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı. Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Alican'ın, İstanbul ekibinden bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralandığı belirtildi. Açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye binasında düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Nihat Tazearslan'ın da hazır bulunduğu kaydedildi. Geçen sezonun devre arasında TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'dan transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun ikinci yarısını Ege temsilcisinde geçirmişti.



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