Hatayspor’da transfer





HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor, orta saha oyuncusu Semih Üstün’ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, son olarak Körfez Spor Kulübü forması giyen 19 yaşındaki Semih Üstün ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Hatayspor'da başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, Semih Üstün sözleşmeye imza attı.

Genç oyuncu, takımla çalışmalara başladı.