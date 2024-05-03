Hatayspor'a Volkan Demirel şoku!

Süper Lig'de kalmak adına kritik bir döneme giren Hatayspor'da Volkan Demirel, görevinden ayrılma kararı aldı.

Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor'un Mersin'de 2-1 mağlup olduğu Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, istifa konusundaki görüşlerini de paylaşmıştı.

Demirel yaptığı açıklamada, "Tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum. Yazıyorlar, haklılar saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra, benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.