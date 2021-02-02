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Spor Hatayspor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu
Spor

Hatayspor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un Hatayspor maçı kadrosuna Mesut Özil’i de alması, dünyaca ünlü oyuncunun ilk 11’de oynayabileceği söylentilerine neden olmuştu. Müsabakaya dakikalar kala Hatayspor ve Fenerbahçe’nin ilk 11’leri kesinleşti.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 15:18:00 - 2021-02-02 15:20:42
Hatayspor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada Hatayspor'a konuk olacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Hatayspor XI: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Boupendza, Diouf.

Fenerbahçe XI: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Bright, Mert Hakan, Thiam

Mesut Özil'i ilk 11'de düşünmeyen Erol Bulut'un, maçın sonlarına doğru yıldız oyuncuyu oyuna dahil edebileceği belirtiliyor.

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