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Spor Hatayspor temaslara başladı! Fenerbahçeli o isim yuvadan uçuyor
Spor

Hatayspor temaslara başladı! Fenerbahçeli o isim yuvadan uçuyor

Yeniakit Publisher
2024-09-09 10:57:00 -
Hatayspor temaslara başladı! Fenerbahçeli o isim yuvadan uçuyor

Süper Lig ekibi Hatayspor, Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Hatayspor, Fenerbahçe'de oynayan Emre Mor'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

İZİN VERİLDİ

Fenerbahçe, Emre Mor'a ayrılık izni verdi.

Oyuncuya birkaç kulüpten talip varken, son olarak devreye Hatayspor girdi.

Hatayspor, Emre Mor'u kadrosuna katmak için Fenerbahçe ve milli oyuncu ile görüşmelerine devam ediyor.

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