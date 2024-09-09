Hatayspor temaslara başladı! Fenerbahçeli o isim yuvadan uçuyor
Süper Lig ekibi Hatayspor, Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Hatayspor, Fenerbahçe'de oynayan Emre Mor'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
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Fenerbahçe, Emre Mor'a ayrılık izni verdi.
Oyuncuya birkaç kulüpten talip varken, son olarak devreye Hatayspor girdi.
Hatayspor, Emre Mor'u kadrosuna katmak için Fenerbahçe ve milli oyuncu ile görüşmelerine devam ediyor.
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