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Spor Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 15:51:00 -
Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları yaptı.

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor ile MKE Ankaragücü arasındaki maç, yarın Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

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