Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları yaptı.
Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Hatayspor ile MKE Ankaragücü arasındaki maç, yarın Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.