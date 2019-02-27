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Hatayspor Galatasaray maçı özeti | Hatayspor Galatasaray maç sonucu

Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig Hatayspor-Galatasaray maçı son dakika. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali rövanş maçında Galatasaray ile Hatayspor, Hatay'da karşılaşıyor. Antakya Atatürk Stadı'nda Saat 14:00'te başlayan maç A Spor'dan canlı yayınlandı. Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasında tur atlayan takım kim oldu?

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:19
Hatayspor Galatasaray maçı özeti | Hatayspor Galatasaray maç sonucu

Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig Hatayspor-Galatasaray maçı son dakika. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali rövanş maçında Galatasaray ile Hatayspor, Hatay'da karşılaşıyor. Saat 14:00'te başlayan maç A Spor'dan canlı yayınlandı. Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasında son durum ne?

Hatayspor-Galatasaray 4-2

Hatayspor’da Mirkan’ın 8. Dakikadaki vuruşu direkten döndü. Galatasaray, 21. dakikada Muğdat'ın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu golden sonra VAR'a gitti. Emre Taşdemir'in golden önce topu elle alıp almadığını kontrol etti. Hakem VAR incelemesi sonrası golü geçerli saydı.  26. dakikada Hatayspor'da Kubilay'ın sert şutu kaleyi bulmadı. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde ise Hatayspor'da Gökhan Karadeniz'in şutu kaleci İsmail'de kaldı. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

52. dakikada Hatayspor, Caner ile tehlikeli geldi. Caner'in şutunu kaleci İsmail çıkardı.53. dakikada Emre Taşdemir'in ortasında Emre Akbaba kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Skoru 2-0'a getirdi.  59. dakikada Hatayspor aradaki farkı 1'e indirdi. Penaltı kazanan Hatayspor'da Gökhan Karadeniz topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı. 70. dakikada Hatayspor bir penaltı daha kazandı. Gökhan Karadeniz topu yine ağlara göndererek maçta durumu 2-2 yaptı. 

75. dakikada Hatayspor'da defans ve kalecinin anlaşmazlığında Muğdat Çelik, topu boş kaleye topu ağlara gönderemedi. 79. dakikada Hatayspor, Mirkan'ın attığı golle Galatasaray karşısında 3-2 öne geçti. 

83. dakikada Hatayspor 4. golü buldu. Ancak hakem golü top dışarıdan geldi diyerek iptal etti. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR'a gitti. VAR kararı sonrası hakem golü verdi ve Hatayspor, Galatasaray karşısında 4-2 öne geçti. 

Maç kadrosu

İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş müsabakasında her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak. Sarı-kırmızılı ekibin gol bulması halinde Hatayspor, turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Galatasaray'da Muslera, Luyindama, Linnes, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Feghouli ve Diagne kadroya alınmadı.

Galatasaray'ın ilk 11'i şöyle: İsmail Çipe, Mariano, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Selçuk, Donk, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Muğdat.

Galatasaray’ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mariano, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Onyekuru, Mitroglou, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Marcao, Celil Yüksel, Muğdat Çelik.

Hatayspor 11'leri: Ömer, Mehmet, Soner, Sadi, Yasin, Kubilay, Hamidou, Selim, Gökhan, Korkishko, Mirkan.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:47
  1. İstanbul
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  5. Mariano
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  29. Selim
  30. Gökhan
  31. Korkishko
  32. Mirkan

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