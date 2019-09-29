Hatayspor Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig 6. hafta
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında Eskişehirspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Hatayspor Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...29 Eylül 2019 Pazar 12:07
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında Eskişehirspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Hatayspor Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Hatayspor Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Hatayspor-Eskişehirspor TFF 1. Lig 6. hafta maçı bugün saat 14.00'te başlayacak. Mücadele BeIN MAX1'den naklen yayınlanacak.
TFF 1. Lig 6. hafta maç sonuçları
Keçiörengücü-Ümraniyespor: 1-1
Boluspor-İstanbulspor: 1-2
Bursaspor-BB Erzurumspor: 1-0
Adanaspor-Altay: 3-3
TFF 1. Lig puan durumu
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